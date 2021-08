Λέστερ: Ο Φοφανά μένει εκτός δράσης μέχρι το 2022 (vid)

Ασχημα τα νέα για την Λέστερ και τον Μπρένταν Ρότζερς, καθώς ο Γουέσλεϊ Φοφανά θα περάσει την Δευτέρα (09/08) την πόρτα του χειρουργείου και θα επιστρέψει το 2022.

Η Λέστερ κατάφερε, μετά και την κατάκτηση του FA CUP, να σηκώσει και δεύτερη κούπα, επικρατώντας της Μάντσεστερ Σίτι με 1-0, χάρη στο γκολ του πρώην παίκτη της, Ιεανάτσο.

Ωστόσο, ο Μπρένταν Ρότζερς δεν μπόρεσε να πανηγυρίσει με την ψυχή του αυτή τη σπουδαία διάκριση, καθώς ενημερώθηκε από το το ιατρικό επιτελείο της ομάδας, ότι Γουέσλεϊ Φοφανά θα είναι σε θέση να επιστρέψει στα γήπεδα το 2022, μετά το κάταγμα που υπέστη στην κνήμη στο φιλικό με την Βιγιαρεάλ!

«Η ζημιά ήταν μεγαλύτερη απ' ότι περιμέναμε. Δεν θα παίξει ξανά μέχρι το 2022», ήταν τα λόγια του 48χρονου τεχνικού.

