Φοφανά: Δέχθηκε «εγκληματικό» τάκλιν σε φιλικό, μένει 4 μήνες εκτός (pic & vid)

Ο Γουέσλεϊ Φοφανά θα χρειαστεί ν' απουσιάσει 3-4 μήνες από τις υποχρεώσεις του με τη Λέστερ έπειτα από κάταγμα που υπέστη στην κνήμη στο φιλικό με την Βιγιαρεάλ!

Στο φιλικό ματς των «αλεπούδων» με το «κίτρινο υποβρύχιο», ο Φοφανά δέχθηκε αχρείαστο και... εγκληματικό, λόγω του φιλικού χαρακτήρα της αναμέτρησης, μαρκάρισμα από τον Φερ Νίνο.

Αμέσως επιστρατεύτηκε φορείο για ν' αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο και η διάγνωση που βγήκε ήταν τέτοια που φυσικά του προκάλεσε τεράστια απογοήτευση.

Ο Γουέσλεϊ Φοφανά, μια εβδομάδα πριν από την έναρξη της Premier League, έμαθε πως έχει υποστεί κάταγμα στην κνήμη και η Λέστερ θα στερηθεί τις υπηρεσίες του για περίπου 4 μήνες...

Leicester City's Wesley Fofana got tackled by Villarreal's Fer Nino and now Fofana is in hospital. Absolutely horrific challenge in a pre-season friendly, prayers up for Fofana. Shocking tackle! pic.twitter.com/8H5P5KoXVT

Wesley Fofana says on Instagram that he has fractured his fibula and is still waiting on a final diagnosis.



Wishing him a speedy recovery 🙏 (📸: lawestt_/IG) pic.twitter.com/f0iSgWAzVv