Ράσφορντ: Υπονοεί πως δεν θα πήγαινε στο Euro αν ήξερε ότι δεν θα είχε σημαντικό ρόλο

Έχοντας αποφασίσει να κάνει επέμβαση στον ώμο και να χάσει την έναρξη της σεζόν, ο Μάρκους Ράσφορντ παραδέχεται πως ίσως και να έκανε λάθος όσον αφορά τη συμμετοχή του στο φετινό Euro.

Ο Ράσφορντ έβαλε σε μεγάλη αναμονή την επίλυση του προβλήματος που αντιμετωπίζει εδώ και αρκετό καιρό στον ώμο του, πίεσε τον εαυτό του από το φινάλε της περασμένης αγωνιστικής περιόδου, πήγε και στο Euro με την εθνική ομάδα της Αγγλίας και τώρα αναγκάζεται να μείνει εκτός δράσης μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου.

Έχοντας αποφασίσει να μπει στο χειρουργείο για ν' αποκατασταθεί το πρόβλημα που αντιμετωπίζει, ο Μάρκους Ράσφορντ παραδέχθηκε σε ποστάρισμά του στα social media πως: «Αν ήξερα ότι δεν είχα τόσο σημαντικό ρόλο στο Euro, θα πήγαινα τελικά; Τρομερή η ύστερη γνώση για μια κατάσταση, έτσι δεν είναι;».

Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα αγωνίστηκε μόλις 84 λεπτά και φυσικά αστόχησε και στη διαδικασία των πέναλτι στον μεγάλο τελικό με την Ιταλία στο «Γουέμπλεϊ».

See you soon @ManUtd ♥️ pic.twitter.com/zStqWVeN6D