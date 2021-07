Τότεναμ: Τέλος και ο Αλντερβάιρελντ, συνεχίζει στο Κατάρ (vid)

Ο Τόμπι Αλντερβάιρελντ έπειτα από μια εξαιρετική 6ετία στην Τότεναμ πωλήθηκε έναντι 15 εκατομμυρίων ευρώ στην Al Duhail του Κατάρ.

Ο Βέλγος αμυντικός γίνεται ακόμα ένας που αποτελεί παρελθόν από τα «σπιρούνια» στη συνέχιση της αναδιαμόρφωσης του ρόστερ του λονδρέζικου συλλόγου το φετινό καλοκαίρι.

Έπειτα από έξι χρόνια θητείας στην Τότεναμ, όντας μέλος της ομάδας που επί Ποτσετίνο κατάφερε να διεκδικήσει μέχρι και τον τίτλο της Premier League, ο Αλντερβάιρελντ πωλήθηκε στο Κατάρ και πιο συγκεκριμένα στην Al Duhail.

Το κόστος της μετακίνησής του και τα έσοδα που θα μπουν στα ταμεία των «σπιρουνιών» φτάνουν στα 15-16 εκατομμύρια ευρώ.

Enjoyed every minute of it @SpursOfficial 🤍 pic.twitter.com/YkZyENyQ4Y