Εξαλλος με την «Mirror» ο Φαν Ντάικ: «Ντροπή σας να λέτε ψέματα» (pic)

Εξαλλος έγινε ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ με δημοσίευμα το οποίο ανέφερε πως ο Ολλανδός αμυντικός έβαλε «στοπ» στην επιστροφή του Λουίς Φαν Χάαλ στον πάγκο των «οράνιε»

Μετά το «κάζο» με την Τσεχία στο Euro η οποία υποχρέωσε την Ολλανδία στον αποκλεισμό «σοκ» από τους «16» του Euro, ο Ντε Μπουρ απομακρύνθηκε από την τεχνική ηγεσία των «ορανιέ».

Μετά από αυτό τα ολλανδικά Μέσα, ανέφεραν πως οι «τουλίπες» έχουν βρει ήδη τον διάδοχο του Ντε Μπουρ στο πρόσωπο του Λουίς Φαν Χάαλ. Από την άλλη όμως η «Mirror», τονίζει ότι ο Βέρτζιλ Φαν Ντάικ δεν επιθυμεί την έλευση του πολύπειρου κόουτς στον πάγκο της ομάδας.

Το συγκεκριμένο δημοσίευμα έκανε έξαλλο τον κεντρικό αμυντικό της Λίβερπουλ, ο οποίος έσπευσε να το διαψεύσει.

«Αυτά που γράφετε είναι τελείως λάθος! Ίσως να ήταν πιο σημαντικό για τους δημοσιογράφους να λέτε την αλήθεια. Ντροπή σε αυτό το μέσο…», έγραψε χαρακτηριστικά στον προσωπικό του λογαριασμό ο 30χρονος Ολλανδός!

This story is completely false. It’s never been more important for journalists to tell the truth and not just make stuff up. Shame on you Mr. @MullockSMirror https://t.co/aYRDvqSk21