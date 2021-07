Λίβερπουλ: Με άρωμα '90s η δεύτερη φανέλα (pics & vid)

Η Λίβερπουλ δημοσίευσε στα social media τη νέα εκτός έδρας φανέλα που θα φοράνε οι ποδοσφαιριστές της την ερχόμενη αγωνιστική σεζόν.

Οι «Reds» κυκλοφόρησαν την δεύτερη τους εμφάνιση, που θα φορεθεί κατά τη διάρκεια της νέας σεζόν 2021/22.

Πρόκειται για μια φανέλα, παραγωγής Nike, η οποία θυμίζει στους οπαδούς της ομάδας, εκείνη από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 κατά τη διάρκεια της πρώτης σεζόν του Ζεράρ Ουγιέ.

Σε χρώμα εκρού, με τιρκουάζ κολάρο και λεπτομέρειες στο μανίκι, με το σήμα του συλλόγου να είναι πορτοκαλί. Οσον αφορά το σορτσάκι αυτό είναι μπλε και οι κάλτσες λευκές.

Crafted in stone, celebrated in style 👌



Our new @nikefootball away kit 🔥