Τσέλσι: Κράξιμο στον Πούλισικ για τα γκελάκια στον Ατλαντικό και την επικίνδυνη «ψαριά» του (vid)

Εντονη κριτική δέχθηκε ο Κρίστιαν Πούλισικ για τα γκελάκια του στη βάρκα, λίγα εκατοστά πάνω από τον Γολιάθ του Ατλαντικού που είχαν ψαρέψει με δόλωμα οι φίλοι του.

Ο 22χρονος μεσοεπιθετικός της Τσέλσι, απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές μέχρι την έναρξη της Premier League στις 14 Αυγούστου.

Μάλιστα, θέλησε να δοκιμάσει τις ικανότητες του στο ψάρεμα στη Φλόριντα αλλά και να επιχειρήσει γκελάκια στη βάρκα, λίγα εκατοστά πάνω από τον Γολιάθ του Ατλαντικού που είχαν ψαρέψει με δόλωμα οι φίλοι του. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία του και να πέσει στη θάλασσα, αποφεύγοντας όμως τα χειρότερα.

Ωστόσο, το «Blue Planet Society», ένα εθελοντικό γκρουπ το οποίο ασκεί πίεση για να μπει ένα τέλος στην εκμετάλλευση στους ωκεανούς του κόσμου, άσκησε έντονη κριτική στον άσο των «μπλε», λέγοντας χαρακτηριστικά πως: «Με το να κακοποιείς έναν απειλούμενο γολιάθ για ένα βίντεο στα social media πιάνεις πάτο».

Abusing a threatened goliath grouper for a social media video is a new low. https://t.co/Km1qUi1tmp