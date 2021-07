Επικίνδυνα γκελάκια στον Ατλαντικό ο Πούλισικ, έπεσε από τη βάρκα πάνω σε γιγάντιο ψάρι (vid)

Το ζει στα άκρα ο Κρίστιαν Πούλισικ, ο οποίος τόλμησε γκελάκια πάνω στη βάρκα και λίγο έλειψε να... τον φάει ο γολιάθ του Ατλαντικού, το γιγάντιο ψάρι που είχαν πιάσει οι φίλοι του Αμερικανού εξτρέμ.

Λίγο πριν επιστρέψει στην Αγγλία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της Τσέλσι, ο Κρίστιαν Πούλισικ περνάει τις διακοπές του στο... κόκκινο επί αμερικανικών υδάτων, αψηφώντας τον κίνδυνο.

Ο εξτρέμ των Μπλε πήγε για ψάρεμα στη Φλόριντα και θέλησε να θεσπίσει το δικό του... extreme sport: γκελάκια στη βάρκα, λίγα εκατοστά πάνω από τον Γολιάθ του Ατλαντικού που είχαν ψαρέψει με δόλωμα οι φίλοι του.

Ωστόσο, παραλίγο να του γυρίσει μπούμερανγκ η φάση, καθώς κατά την επίδειξη των ικανοτήτων του έχασε τον έλεγχο της μπάλας και βρέθηκε στο νερό, «ξυπνώντας» το γιγάντιο ψάρι, που ζει στις δυτικές κι ανατολικές ακτές του Ατλαντικού ωκεανού.

Φυσικά, ο ίδιος δεν παρέλειψε να ανεβάσει το επικίνδυνο blooper στα social media, λαμβάνοντας ανάμεικτα σχόλια.

Christian Pulisic living on the edge @brfootball



(via @cpulisic_10) pic.twitter.com/dAAv6dvFnV