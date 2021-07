Άρσεναλ: Τρομακτικό τροχαίο για τον Μέιτλαντ – Νάιλς (pic)

O Έινσλεϊ Μέιτλαντ – Νάιλς ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα από το οποίο είναι ευλογία που βγήκε από το όχημά του δίχως τον παραμικρό τραυματισμό.

Ο 23χρονος ποδοσφαιριστής που ανήκει στην Άρσεναλ και είχε παραχωρηθεί δανεικός στην Γουέστ Μπρομ, είχε το ατύχημα σε δρόμο κοντά στο Ένφιλντ.

Το όχημά του, μια G-class Mercedes ανετράπη τελείως στο δρόμο, όμως ευτυχώς ούτε εκείνος αλλά ούτε και όσοι επέβαιναν στο άλλο αυτοκίνητο του τροχαίου υπέστησαν τραυματισμό...

A car belonging to Ainsley Maitland-Niles was involved in a traffic accident on Wednesday morning between junctions 24 and 25 of the M25.



Arsenal have confirmed that Maitland-Niles, 23, was unhurt in the incident.



More on @TheAthleticUK #AFC https://t.co/8zrfXoOM2n