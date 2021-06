Νέβιλ για μεταγραφή Σάντσο: «Δεν έχω βαρεθεί ποτέ τόσο πολύ με μεταγραφή» (pic)

Ο Γκάρι Νέβιλ θέλησε να σχολιάσει με καυστικό τρόπο το πολυσυζητημένο «σίριαλ» της μεταγραφής του Τζέιντον Σάντσο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο 21χρονος Άγγλος μεσοεπιθετικός, όπως όλα δείχνουν θα φοράει τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουναίτεντ. Μετά από ατελείωτες συζητήσεις και διαπραγματεύσεις από το περσινό καλοκαίρι, η διοίκηση των «κόκκινων διαβόλων» ικανοποίησε τις απαιτήσεις της Ντόρτμουντ, για την παραχώρηση του παίκτη.

Από την πλευρά του ο Γκάρι Νέβιλ, βλέποντας την μεταγραφή του Σάντσο να εξελίσσεται σε «σίριαλ» έσπευσε να την σχολιάσει με τον δικό του τρόπο, τονίζοντας πως έχει βαρεθεί με όλη αυτή την υπόθεση.

«Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πλησιάζει στον Τζέιντον Σάντσο. Ξανά! Μία μεταγραφή θα έπρεπε να είναι μία στιγμή χαράς και ενθουσιασμού. Δεν έχω βαρεθεί ποτέ ξανά στη ζωή μου με μία μεταγραφή, στο σημείο που νιώθω ότι έχει υπογράψει ήδη και θέλω να μάθω ποιος θα είναι ο επόμενος. Αλλά δεν φταίνε τα παιδιά, πρέπει να πω», έγραψε χαρακτηριστικά στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.

Manchester United Closing in on Sancho

Again!

A transfer should be a joy and a moment of excitement . I’ve never been more bored by a transfer in my life to the point I feel like he’s already signed and I want to know who is next already. Not the lads fault at all I should say!