Σάντσο: Γεφυρώνεται η οικονομική διαφορά και πλησιάζει στη Γιουνάιτεντ!

Ντόρτμουντ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ίσως και κατά τη διάρκεια του Euro σε αυτές τις εναπομείνασες μέρες του τουρνουά, θα φτάσουν σε συμφωνία για την μετακίνηση του Τζέιντον Σάντσο στο «Ολντ Τράφορντ»!

Όπως αναφέρει η συνδρομητική ιστοσελίδα theAthletic, η οικονομική διαφορά που είχε παρατηρηθεί στο πρώτο διάστημα των διαπραγματεύσεων και έφτανε περίπου στα 20 εκατομμύρια, αρχίζει να μειώνεται προκειμένου οι δύο ομάδες να βρουν τη χρυσή τομή.

Ο διεθνής εξτρέμ είναι με την υπόλοιπη αποστολή της Αγγλίας που συνεχίζει στο Euro και οι εκτιμήσεις που γίνονται είναι πως κατά τη διάρκεια του τουρνουά θα υπάρξει deal για να επαναπατριστεί ο Σάντσο και να φορέσει τα κόκκινα στο Μάντσεστερ κι όχι τα γαλάζια με τα οποία αγωνιζόταν στο παρελθόν.

Η Ντόρτμουντ, πάντως, δεν τον συμπεριέλαβε στο διαφημιστικό για την φετινή προετοιμασία και τη μεταφορά εικόνων στον κόσμο...

We'll be bringing you can't miss content from all around the world to help us connect with those who matter most, the fans! 💛 pic.twitter.com/tBH1hxfvlt