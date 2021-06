Τσέλσι: Ανταμείβει με νέο συμβόλαιο τον Καντέ (pic)

Αποφασισμένη να «δέσει» τον Ν' Γκολό Καντέ στο Λονδίνο είναι η Τσέλσι, προσφέροντας του νέο συμβόλαιο συνεργασίας.

Να ανταμείψει τον Γάλλο χαφ επιθυμούν οι διοικούντες την Τσέλσι, προσφέροντας του νέο συμβόλαιο συνεργασίας. Ο Ν' Γκολό Καντέ, ο MVP του τελικού του Champions League, δεσμεύεται μέχρι το καλοκαίρι του 2023 με τους «μπλε», ωστόσο επιθυμία του συλλόγου είναι να συνεχίσουν μαζί για ακόμη περισσότερα χρόνια.

Όπως αναφέρει ο έγκριτος δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Λονδρέζοι πρόκειται να προσφέρουν στον Καντέ νέο πολυετές συμβόλαιο τις επόμενες εβδομάδες.

Επιθυμία του παίκτη είναι να συνεχίζει να αγωνίζεται στο «Στάμφορντ Μπριτζ» κι έτσι δεν αποκλείεται το προσεχές διάστημα να πέσουν και οι υπογραφές.

