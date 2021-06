«Περισσότερες ευκαιρίες τη νέα σεζόν ο Τσιμίκας»

Περισσότερες ευκαιρίες αναμένεται να πάρει ο Κώστας Τσιμίκας τη νέα σεζόν από τον Γιούργκεν Κλοπ, προκειμένου να δείξει την αξία του και να κερδίσει την εμπιστοσύνη του προπονητή του.

Ο Κώστας Τσιμίκας, αποκτήθηκε τον περασμένο Αύγουστο προκειμένου να δώσει «ανάσες» στον Αντι Ρόμπερτσον και παράλληλα να αποτελέσει μία αξιόπιστη λύση για το αριστερό άκρο της άμυνας.

Ωστόσο, η πρώτη σεζόν του Έλληνα αμυντικού στην Λίβερπουλ δεν κύλησε ιδανικά, καθώς κατέγραψε μόλις 7 συμμετοχές (225') με την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ.

Ο Τσιμίκας δεν πήρε αρκετές ευκαιρίες φέτος από τον Γερμανό τεχνικό, ο οποίος χρησιμοποίησε κυρίως για το αριστερό άκρο της άμυνας της ομάδας, τον Άντι Ρόμπερτσον.

Ωστόσο, σύμφωνα με την «Liverpool Echo», αυτό πρόκειται να αλλάξει τη νέα σεζόν. Οπως τονίζει το εν λόγω δημοσίευμα, ο πρώην αμυντικός του Ολυμπιακού, αναμένεται να πάρει περισσότερα παιχνίδια στα πόδια του, προκειμένου να αποδείξει την αξία του και να κερδίσει την εμπιστοσύνη του προπονητή του.

Οι Άγγλοι τονίζουν ότι ο Γιούργκεν Κλοπ θα αναγκαστεί να προβεί σε ροτέισον τη νέα χρονιά σε όλες τις θέσεις, προκειμένου να επιστρέψει στην κορυφή του πρωταθλήματος.

