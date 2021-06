Ρούμπεν Ντίας: Ο «βράχος» της άμυνας της Σίτι είναι ο κορυφαίος της φετινής Premier League! (vids)

Η Premier League ανακοίνωσε πως όσα έκανε ο Ρούμπεν Ντίας στην άμυνα της Σίτι, τον καθιστούν τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή της φετινής αγωνιστικής περιόδου!

Το κορυφαίο πρωτάθλημα ανέδειξε τον Ρούμπεν Ντίας ως τον καλύτερο παίκτη της σεζόν που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο καιρό, στηρίζοντας τόσο πολύ τα μετόπισθεν της Σίτι ώστε η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα να επιστρέψει στην κορυφή της Premier League μετα το περσινό... διάλειμμα.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Πορτογάλος στόπερ ψηφίστηκε επίσης ο καλύτερος από την Ένωση Συντακτών Ποδοσφαίρου, κορυφαίος από την χορηγό εταιρεία της Premier League, EA Sports και εν συνεχεία συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία 11άδα της σεζόν από την Ένωση Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών...

