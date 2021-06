Γκουαρδιόλα: Ο Πεπ είναι ο καλύτερος προπονητής της φετινής Premier League (vid)

Πρωτάθλημα, τελικό Champions League και LeagueCup. Αυτά κατέκτησε ο Πεπ Γκουαρδιόλα με την Μάντσεστερ Σίτι και αναδείχθηκε ο καλύτερος προπονητής της σεζόν στην Premier League.

Υπόθεση... «πολιτών» τα βραβεία της χρονιάς στο κορυφαίο πρωτάθλημα.

Λίγα λεπτά μετά την ανάδειξη του Ρούμπεν Ντίας ως ο καλύτερος ποδοσφαιριστής της αγωνιστικής περιόδου 2020-2021 στην κορυφαία Λίγκα, ήρθε και η διάκριση για τον Καταλανό προπονητή των «γαλάζιων» του Μάντσεστερ.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα που οδήγησε την Σίτι στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, στον τελικό του Champions League αλλά και στο LeagueCup του 2021, νίκησε όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους του στους πάγκους.

Αν αναλογιστεί κανείς πως στο ξεκίνημα της σεζόν κατέγραψε τη χειρότερη επίδοσή του σε έναρξη αγωνιστικής περιόδου σε οποιδήποτε πρωτάθλημα έχει βρεθεί, γίνεται αντιληπτή η σημασία της ανατροπής που έκανε ο Πεπ με τους «πολίτες».

🥇 Records broken and another #PL title claimed 🏆



Congratulations to Pep Guardiola, your 2020/21 @BarclaysFooty Manager of the Season#PLAwards pic.twitter.com/XWplFWvvZi