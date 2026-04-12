Ο Πεπ Γκουαρδιόλα τόνισε την σπουδαιότητα του αγώνα της Μάντσεστερ Σίτι με τη Τσέλσι, στην προσπάθεια των «Πολιτών» να «πιάσουν» την Άρσεναλ.

Η Μάντσεστερ Σίτι εισέρχεται στην αγωνιστική αυτού του Σαββατοκύριακου της Premier League εννέα βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, αν και έχει δύο παιχνίδια λιγότερα, μετά και την ήττα-σοκ των «κανονιέρηδων» από την Μπόρνμουθ το Σάββατο (11/04).

Με το σύνολο του Μικέλ Αρτέτα να πρόκειται να επισκεφτεί το «Etihad» το επόμενο Σαββατοκύριακο, οι ελπίδες των «Πολιτών» για τον τίτλο του πρωταθλήματος «κρέμονται» από μια κλωστή.

Αυτό άλλωστε παραδέχτηκε και ο ίδιος ο προπονητής της ομάδας, Πεπ Γκουαρδιόλα, ο οποίος, στη συνέντευξη Τύπου πριν από την αναμέτρηση κόντρα στην Τσέλσι, τόνισε πως η βαθμολογική διαφορά των δύο ομάδων είναι μεγάλη και η ποιότητα του αντιπάλου του τεράστια, συνεχίζοντας να θεωρεί την Άρσεναλ ως το φαβορί για την κατάκτηση της Premier League.

«Δεν ξέρω τι θα συμβεί. Η διαφορά είναι μεγάλη, δεν μπορώ να το αρνηθώ. Εννέα βαθμοί, δύο παιχνίδια λιγότερο, αλλά πρέπει να τα κερδίσεις. Η απόσταση είναι μεγάλη. Το να νικήσεις την Άρσεναλ μία φορά είναι ουάου. Φαντάσου δύο. Και το λέω τώρα, όχι πριν από τον αγώνα εναντίον τους την επόμενη εβδομάδα».

«Στο Champions League δεν έχασαν ούτε ένα παιχνίδι. Τα κέρδισαν όλα και έφεραν ισοπαλία μόνο σε ένα. Οι αριθμοί και ο τρόπος που παίζουν είναι σταθερός, και σε όλα, σε όλες τις λεπτομέρειες, είναι κορυφαίοι».

Ο Καταλανός τεχνικός στη συνέχεια σημείωσε πως πριν από το ματς με τους «κανονιέρηδες» προέχει εκείνο απέναντι στη Τσέλσι, το οποίο πρέπει πάση θυσία η ομάδα του να νικήσει αν θέλει να συνεχίσει να έχει ελπίδες για το πρωτάθλημα.

«Μιλάμε για Άρσεναλ, Άρσεναλ, Άρσεναλ. Αν δεν κερδίσουμε στο Στάμφορντ Μπριτζ αύριο, και αυτό δεν είναι εύκολο μέρος για να πάμε, ίσως δεν χρειάζεται να κάνουμε τη συνέντευξη Τύπου πριν από το ματς με την Άρσεναλ, γιατί θα έχει τελειώσει (η ανάδειξη του πρωταθλητή)».

«Όλοι το ξέρουν. Το ξέρετε, το ξέρω, οι παίκτες το ξέρουν, όλοι το ξέρουν, η Αγγλία το ξέρει. Απομένουν τόσα πολλά παιχνίδια, πρέπει να τα κερδίσεις όλα. Ούτε μία ισοπαλία, όχι, ξεχάστε το. Εννέα βαθμοί είναι πάρα πολλοί όταν βρίσκεσαι εναντίον της Άρσεναλ».

Ο Γκουαρδιόλα αναφέρθηκε επίσης στην μέχρι τώρα πορεία της ομάδας του για φέτος λέγοντας πως: «Η σεζόν στην Πρέμιερ Λιγκ κρατάει σχεδόν 11 μήνες. Στους 11 μήνες, υπάρχουν πολλά παιχνίδια στα οποία ήμασταν καλοί, αλλά όχι αρκετά καλοί, ώστε να τα κερδίσουμε».

«Στο παρελθόν, πάντα βρίσκαμε έναν τρόπο να κερδίζουμε τα παιχνίδια, παίζοντας πολύ, πολύ άσχημα. Αλλά είχαμε έναν τρόπο να τα κερδίζουμε. Φέτος, δεν τον βρήκαμε».