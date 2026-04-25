Η Σαουθάμπτον έβαλε δύσκολα στη Μάντσεστερ Σίτι, αλλά οι Πολίτες επικράτησαν 2-1 στο τέλος και πέρασαν στον τελικό του FA Cup.

Το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας βάφτηκε... γαλάζιο, με τη Μάντσεστερ Σίτι να νικά 2-1 με ανατροπή τη Σαουθάμπτον σε ένα ματς με συγκλονιστικό φινάλε στο Γουέμπλεϊ και να περιμένει Τσέλσι ή Λιντς - με τους Πολίτες να διεκδικούν τον τίτλο για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ, με τους Άγιους να βρίσκουν δίχτυα με τον Σιένζα στο δωδέκατο λεπτό αλλά το γκολ να ακυρώνεται για οφσάιντ. Από εκεί και πέρα, οι όποιες αξιόλογες φάσεις ανήκαν στους Πολίτες, που πάντως δεν κατάφεραν να τις μετουσιώσουν σε κάποιο τέρμα. Το ματς συνεχίστηκε σε ανάλογο μοτίβο και στο δεύτερο 45λεπτο, με τη Σαουθάμπτον όμως όχι απλά να αντέχει, αλλά να καταφέρνει να βάλει... φωτιά στο Γουέμπλεϊ στο 79ο λεπτό, όταν ο Αζάζ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με εξαιρετικό σουτ! Η χαρά ωστόσο, κράτησε λίγο...

Μέσα σε ένα τρίλεπτο, η Σίτι έδειξε πως δεν αιφνιδιάστηκε και κατόρθωσε να ισοφαρίσει άμεσα, με τον Ντοκού να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με σουτ που κόντραρε και να επαναφέρει την ισορροπία με συνοπτικές διαδικασίες! Μάλιστα, η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα δεν έμεινε εκεί, καθώς έφτασε και στην ανατροπή με τον Γκονθάλεθ να σκοράρει με τρομερό σουτ έξω από την περιοχή στο 87' και να στέλνει την ομάδα του στον μεγάλο τελικό...