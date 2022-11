Νέα πλάνα που κυκλοφόρησαν σήμερα (2/11) δείχνει τη στιγμή που η Χόουπ Σόλο αποσύρθηκε από το αυτοκίνητό της από την αστυνομία τη νύχτα της σύλληψής της, αφού λιποθύμησε πίσω από το τιμόνι με τα δίχρονα δίδυμά της στο πίσω κάθισμα.

Η 41χρονη πλέον γκολκίπερ των Ηνωμένων Πολιτειών Χόουπ Σόλο, συνελήφθη στις 31 Μαρτίου αφού ανακαλύφθηκε στο αυτοκίνητό της σε ένα πάρκινγκ της Βόρειας Καρολίνας υπό την επήρεια αλκόολ. Τα δίδυμα δύο ετών παιδιά της, Λόζεν και Βιτόριο, βρίσκονταν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και η μηχανή εξακολουθούσε να λειτουργεί.

Η πρώην τερματοφύλακας των Ηνωμένων Πολιτειών αργότερα καταδικάστηκε και της επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 30 ημερών, την οποία δεν χρειάστηκε να εκτίσει λόγω του μήνα που πέρασε στην αποτοξίνωση μετά το περιστατικό. Η ίδια περιγράφει τη νύχτα ως «το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου».

Το βίντεο από εκείνη τη νύχτα, που δημοσιεύτηκε σήμερα από το Queen City News, δείχνει έναν αστυνομικό να χτυπά το παράθυρο του οδηγού του αυτοκινήτου πριν μια ξαφνιασμένη Σόλο απαντήσει «Ω, Θεέ μου». Την ρωτούν: «Γεια, μπορείς να μου ανοίξεις την πόρτα; Είσαι καλά; Ο κόσμος ανησυχούσε κάπως ότι ήσασταν εδώ έξω και κοιμόσασταν και ήθελαν να βεβαιωθούν ότι είστε καλά».

Η Σόλο απαντά: «Εμμ... γιατί πήρα έναν υπνάκο». Όταν ρωτήθηκε πόσο αλκοόλ είχε καταναλώσει η νικήτρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου και δύο φορές χρυσή Ολυμπιονίκης λέει: «Είναι εντάξει αν...» προτού «αργοσβήσει». Αργότερα απαντά στην ίδια ερώτηση: «Είμαι πολύ καλά, σας ευχαριστώ κύριε», προσθέτοντας ότι είχε «μηδενικό αλκοόλ».

Αργότερα την απομάκρυναν από το αυτοκίνητο, ενώ τα δύο ετών δίδυμά της έκλαιγαν στα πίσω καθίσματα. Της φόρεσαν χειροπέδες ενώ σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης για το περιστατικό του Μαρτίου, ένας περαστικός παρατήρησε ότι η Σόλο λιποθύμησε πίσω από το τιμόνι για περισσότερο από μία ώρα με τη μηχανή του οχήματος σε λειτουργία και τα δύο παιδιά στο πίσω κάθισμα. Το ένταλμα ανέφερε επίσης ότι η Σόλο αρνήθηκε να κάνει αλκοτέστ.

Η Σόλο θεωρείται ως μια από τις καλύτερες γυναίκες τερματοφύλακες στην ιστορία. Μετά το περιστατικό της σύλληψης τον περασμένο Μάρτη αποφάσισε να αναβάλει την τελετή εισαγωγής της στο Hall of Fame, γράφοντας: «Επικοινωνώ με το Hall of Fame και ζήτησα με σεβασμό να αναβληθεί η τελετή εισαγωγής μου στο Hall of Fame για το 2023. Θα μπω οικειοθελώς σε ένα πρόγραμμα θεραπείας για το αλκοόλ».

Αξίζει να αναφέρουμε ότι στο τεστ για την κατανάλωση αλκοόλ στο οποίο τελικώς υποβλήθηκε διαπιστώθηκε ότι είχε συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα 0,24 τοις εκατό, τρεις φορές το νόμιμο όριο. Οι δοκιμές έδειξαν επίσης ότι είχε THC στο σύστημά της, σύμφωνα με έκθεση της αστυνομίας.

Τελικά χτυπήθηκε με τρεις κατηγορίες για την υπόθεση: οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αντίσταση κατά της Αρχής και κακοποίηση ανηλίκων. Τον Ιούλιο, ομολόγησε την ενοχή της. Σε αντάλλαγμα, οι άλλες δύο κατηγορίες της απορρίφθηκαν.