Η δημοπρασία της φανέλας του Ντιέγκο Μαραντόνα από τη μυθική του παράσταση κόντρα στην Αγγλία στο Μουντιάλ του 1986, άρχισε τη Μεγάλη Τετάρτη και θα διαρκέσει μέχρι τις 4 Μαΐου, με την πρώτη προσφορά να ξεπερνά τα πέντε εκατομμύρια ευρώ!

Ο θάνατος του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα κατέστησε κάθε συλλεκτικό του αντικείμενο σε κειμήλιο υπέρ-πολύτιμης αξίας. Από τα πιο περιζήτητα αντικείμενα της θρυλικής καριέρας του «Pibe D' Oro» ήταν αναμφίβολα η φανέλα με το Νο10 που φόρεσε στο ματς της ζωής του: τον προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1986 απέναντι στην Αγγλία, εκεί όπου σημείωσε τα δύο ίσως πιο διάσημα γκολ του 20ου αιώνα και της ιστορίας της εθνικής Αργεντινής.

Λίγες εβδομάδες αφότου ο διεθνής οίκος «Sotheby's», λοιπόν, ανακοίνωσε πως θα βγάλει σε δημοπρασία τη γαλάζια φανέλα της Αλμπισελέστε με τις διακριτικές μπλε ρίγες, η δημοπρασία άρχισε και επίσημα το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης (20/4) στο Λονδίνο και θα μείνει ανοιχτή μέχρι και τις 4 Μαΐου.

The Diego Maradona shirt is unveiled at @Sothebys in London today where it will remain on public display until Wednesday 4 May. It has already received an opening bid of £4 million. Pictures courtesy of Sotheby'shttps://t.co/fgnHclKQ5L pic.twitter.com/YKRyOUA27T