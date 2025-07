Η παρουσία του Αμερικανού προέδρου στον τελικό του Μουντιάλ Συλλόγων και κυρίως κατά τη διάρκεια της απονομής έχει «τραβήξει» το ενδιαφέρον και ένας αναγνώστης χειλιών αποκαλύπτει τα όσα είπε στους σταρ της Τσέλσι.

Παρουσία Ντόναλτ Τραμπ η Τσέλσι στέφθηκε πρωταθλήτρια κόσμου σε επίπεδο συλλόγων, νικώντας με 3-0 την Παρί Σεν Ζερμέν στο Νιου Τζέρσεϊ. Ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν εκείνος που παρέδωσε τα μετάλλια, τα βραβεία, καθώς και το νέο τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων στους νικητές.

Ωστόσο, η παρουσία του στη σκηνή κατά τη διάρκεια που ο Ρις Τζέιμς σήκωνε την κούπα δεν... άρεσε, με τον αρχηγό των «μπλε» να προτρέπει τον Τραμπ να αποχωρήσει, κάτι που εν τέλει δε συνέβη. Το όλο στιγμιότυπο έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις και ο αναγνώστης χειλιών, Τζέρεμι Φρίμαν αποκάλυψε τα όσα φέρεται να είπε ο ισχυρός άνδρας των ΗΠΑ στους ποδοσφαιριστές των Λονδρέζων.

Αρχικά, μιλώντας στον MVP του τελικού αλλά και ολόκληρης της διοργάνωσης, Κόουλ Πάλμερ, του έδωσε συγχαρητήρια λέγοντας πως είναι ο μεγαλύτερός του θαυμαστής. Ο Πάλμερ απάντησε με ένα κυνικό «ευχαριστώ», πριν απορήσει για την παρουσία του Αμερικανού προέδρου στη σκηνή της απονομής. Ο πρόεδρος της FIFA. Τζιάνι Ινφαντίνο προσπάθησε να... απομακρύνει τον Τραμπ, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει.

Στη συνέχεια, ο Ρις Τζέιμς φέρεται να ζήτησε την άδεια από τον Τραμπ έτσι ώστε να σηκώσει το τρόπαιο, ενώ το ίδιο έκανε και ο Ρόμπερτ Σάντσεζ, με τον κίπερ της Τσέλσι να ρωτάει χαρακτηριστικά «Θέλετε να το σηκώσουμε δίπλα σας;» και τον ηγέτη των ΗΠΑ να δίνει την έγκρισή του, πριν το τρόπαιο υψωθεί στον ουρανό του Νιου Τζέρσεϊ.

Love him or hate him, this is legendary.



After handing Chelsea the Club World Cup trophy, Trump was supposed to leave the podium. He didn’t.



Instead, he stayed up there celebrating with the players, just soaking in the win like one of the squad.



You can’t script this. pic.twitter.com/qQvfqxocZV