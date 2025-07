Ο αρχηγός των «μπλε» ζήτησε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ να αποχωρήσει από το πόντιουμ, την ώρα που οι Λονδρέζοι θα σήκωναν το Μουντιάλ Συλλόγων, με τον Τραμπ να αρνείται.

Τον τίτλο της παγκόσμιας πρωταθλήτριας σε επίπεδο συλλόγων πανηγυρίζει τις τελευταίες ώρες η Τσέλσι, που επικράτησε εύκολα με 3-0 της Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό του ανανεωμένου Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων.

Η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα αν και αουτσάιντερ κατόρθωσε να κατακτήσει τη συγκεκριμένη διοργάνωση για δεύτερη φορά στην ιστορία της, παρουσία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ήταν -μάλλον- αρνητικός πρωταγωνιστής στη διάρκεια των πανηγυρισμών.

Συγκεκριμένα, όταν ο πρόεδρος παρέδωσε το -νέο- τρόπαιο στον αρχηγό των «μπλε», Ρις Τζέιμς, εκείνος του ζήτησε να φύγει, με τον Τραμπ να αρνείται όπως φαίνεται στο video και τη σκηνή να γίνεται viral.

Reece James telling Trump “you need to leave” while he just stands there during the trophy lift is absolutely insane 😭🇺🇸🏆🤣pic.twitter.com/fyGrdbSDJX