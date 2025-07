Ο άσος των Λονδρέζων αποθέωσε τον προπονητή του μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ Συλλόγων, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στον κόσμο που μιλούσε άσχημα για την ομάδα κατά τη διάρκεια της σεζόν.

Μια σπουδαία σεζόν ολοκληρώθηκε για την Τσέλσι, η οποία στήνοντας πάρτι επικράτησε 3-0 της Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, κατακτώντας το τρόπαιο και βάζοντάς το δίπλα σε εκείνο του Conference League που σήκωσε τον Μάϊο.

Όλα αυτά βέβαια, σε συνδυασμό και με την κατάληψη της 4ης θέσης στην Premier League, κατά πολλούς δεν ήταν εφικτά, όπως... θύμισε ο Κόουλ Πάλμερ σε δηλώσεις του μετά το πέρας του ματς. Ο MVP των «μπλε» με δυο γκολ και μια ασίστ στον τελικό, δεν ξέχασε ότι ο κόσμος μιλούσε με άσχημα λόγια και δεν πίστευε την Τσέλσι καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Ωστόσο, η απάντηση δόθηκε εντός γηπέδου, με τον Άγγλο winger να τονίζει πως ο Έντσο Μαρέσκα φτιάχνει κάτι εξαιρετικό στο Λονδίνο, προετοιμάζοντας και... ψήνοντας τους φιλάθλους ενόψει της επερχόμενης αγωνιστικής περιόδου.

💙❗️ Cole Palmer: “People doubted us, they didn’t believe in us… people talk shit about us all season”.



“But let me tell you, Enzo Maresca is building something special at this football club”. pic.twitter.com/rqYrx0VTYV