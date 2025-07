Μαρέσκα: «Ο Μαντουέκε διάλεξε να φύγει, αν είναι χαρούμενος τότε είμαστε και εμείς»

Ο άσος της Τσέλσι δεν θα αγωνιστεί καν στον τελικό του Μουντιάλ Συλλόγων, αφού επιστρέφει στην Αγγλία για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Άρσεναλ.

Άρον άρον φεύγει από τις ΗΠΑ ο Νόνι Μαντουέκε, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από την Τσέλσι στην Άρσεναλ.

Οι δυο ομάδες έδωσαν τα χέρια για ένα ποσό κοντά στα 58 εκατ. ευρώ, με τον νεαρό εξτρέμ να έχει συμφωνήσει για πενταετή συνεργασία με τους «κανονιέρηδες» του Μικέλ Αρτέτα. Ωστόσο, το deal προχωράει πολύ γρήγορα, με τον 23χρονο να φεύγει άμεσα από τις ΗΠΑ και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, λίγες μόλις ώρες πριν τον τελικό απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν (13/7, 22:00).

Τα παραπάνω επιβεβαίωσε και ο τεχνικός των «μπλε», Έντσο Μαρέσκα, που τόνισε πως κανείς δεν είπε στον Μαντουέκε να αποχωρήσει, ήταν μια απόφαση του παίκτη, ενώ εξήγησε ότι είναι δύσκολο για έναν προπονητή όταν ο ποδοσφαιριστής του έχει τάσεις φυγής.

«Στο τέλος, αν ένας παίκτης θέλει να φύγει, είναι δύσκολο για τον σύλλογο, για τον προπονητή, και ο Νόνι ήθελε να φύγει. Κανείς δεν του είπε ''Νόνι πρέπει να φύγεις''.Οπότε, αφού επιθυμία του είναι να αποχωρήσει, αν είναι χαρούμενος, είμαστε και εμείς», δήλωσε χαρακτηριστικά ο προπονητής της Τσέλσι.

🗣️ Enzo Maresca on Noni Madueke: “It was Noni that decided to leave, and if he is happy then we are happy!” 🤝pic.twitter.com/CIJTjcjv8l