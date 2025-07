Όπως αποκαλύπτει ο γνωστός δημοσιογράφος, τα δυο κλαμπ του Λονδίνου ήρθαν σε πλήρη συμφωνία για τον Άγγλο εξτρέμ, που αναμένεται να αλλάξει στρατόπεδο τις προσεχείς ημέρες.

Τις τελευταίες του ημέρες ως ποδοσφαιριστής της Τσέλσι φέρεται πως διανύει ο Νόνι Μαντουέκε. Ο Άγγλος εξτρέμ που έχει μπροστά του τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν την Κυριακή (13/7, 22:00), έχει έρθει εδώ και μέρες σε συμφωνία με την Άρσεναλ για πενταετές συμβόλαιο.

Πλέον όμως το deal έχει προχωρήσει στα τελευταία του στάδια, καθώς σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δυο ομάδες του Λονδίνου έδωσαν τα χέρια για τη μεταγραφή του 23χρονου winger, η οποία αναμένεται να κοστίσει στους «κανονιέρηδες» πάνω από 58 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων κάποιων μπόνους.

Ουσιαστικά απομένουν τα τυπικά έτσι ώστε ο Μαντουέκε να μετακομίσει από το Δυτικό στο Βόρειο Λονδίνο, σε μια κίνηση της ομάδας του Μικέλ Αρτέτα να ενισχυθεί περαιτέρω ενόψει της μάχης του τίτλου στην Premier League.

🚨💣 EXCLUSIVE: Noni Madueke to Arsenal, here we go! Fee agreed in excess of £50m with add-ons included, green light from Chelsea.



Madueke already agreed five year deal at Arsenal days ago and he’s now set to complete the move.



The winger leaves #CFC to join #AFC. pic.twitter.com/Cjeqnlswle