Με υπογραφή Κιλιάν Μπαπέ η Ρεάλ Μαδρίτης προκρίθηκε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων 2025, με τον Γάλλο σταρ να αφιερώνει το γκολ του στον Ντιόγκο Ζότα.

Η Ρεάλ Μαδρίτης εξασφάλισε το τελευταίο εισιτήριο για τους «4» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων 2025, μετά το νικηφόρο 3-2 απέναντι στην Ντόρτμουντ.

Την πρόκριση «κλείδωσε» στο 90+4' ο Κιλιάν Μπαπέ σκοράροντας με πανέμορφο γυριστό στον αέρα, σε ένα από τα γκολ της φετινής διοργάνωσης. Μάλιστα, ο Γάλλος σούπερ σταρ αφιέρωσε το τέρμα που σημείωσε στη μνήμη του αδικοχαμένου Ντιόγκο Ζότα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 28 ετών την Πέμπτη (3/7) σε τροχαίο δυστύχημα.

QUE GOLAZO!!!!



🎯 MBAPPÉ GOES AIRBORNE! HE'S BACK!



Overhead kick. Back of the net. Instant classic.

Superstar stuff from Kylian. 🌟 pic.twitter.com/lx646RuR5w