Τον γνωστό πανηγυρισμό του Ντιόγκο Ζότα έκανε ο Ουσμάν Ντεμπελέ μετά το γκολ που πέτυχε στην αναμέτρηση της Παρί με την Μπάγερν για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων 2025.

Η Παρί Σεν Ζερμέν πήρε το τρίτο εισιτήριο για τους «4» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων 2025 μετά το 2-0 επί της Μπάγερν Μονάχου χάρη στα τέρματα των Ντουέ και Ντεμπελέ.

Μάλιστα, ο Ουσμάν Ντεμπελέ χάρισε ένα από τα hilights της βραδιάς μετά το γκολ που πέτυχε στις καθυστερήσεις του ματς αποφασίζοντας να πανηγυρίσει με τον τρόπο που το έκανε ο αδικοχαμένος Ντιόγκο Ζότα, παίζοντας PlayStation. Ο Ντεμπελέ, με την Παρί να παίζει με εννέα, νίκησε τον Νόιερ στο 90+6' «σφραγίζοντας» τη νίκη-πρόκριση της ομάδας του Ενρίκε.

🤪 Pure joy from @dembouz 🤪



