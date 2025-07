Η Ρεάλ... κατέβασε διακόπτες στο 90΄ κι επέτρεψε σε ένα φαινομενικά «τελειωμένο» ματς να μετατραπεί σε θρίλερ, όμως πήρε τη νίκη με 3-2 κόντρα στη Ντόρτμουντ και πέταξε για τα ημιτελικά.

Μια από τις πιο βασικές αρχές του ποδοσφαίρου είναι πως ο αγώνας δεν λήγει στο 90λεπτο, αλλά τη στιγμή που θα σφυρίξει ο διαιτητής. Και η Ρεάλ θα καλά θα κάνει να το θυμάται ώστε την επόμενη φορά να αποφύγει... μπλεξίματα παρόμοια με αυτά κόντρα στη Ντόρτμουντ. Οι Μαδριλένοι άλλωστε κατέβασαν διακόπτες στις καθυστερήσεις του αγώνα και ενώ προηγούνταν στο σκορ με 2-0, επέτρεψαν στους Βεστφαλούς να ξαναμπούν στο ματς, αλλά τελικά με το 3-2 πήραν την πρόκριση κι έκλεισαν ραντεβού με την Παρί στους «4» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων.

Τίποτα πάντως δεν προμήνυε ένα τέτοιο δραματικό φινάλε. Από το 20΄άλλωστε οι Μαδριλένοι είχαν φροντίσει να διαγράψουν κάθε αμφιβολία σχετικά με το ποιος θα προκριθεί. Μόλις στο 10΄ο Γκιουλέρ σέρβιρε στην καρδιά της άμυνας για τον φορμαρισμένο Γκονζάλο Γκαρθία που με προβολή πέτυχε το γκολ Νο. 4 στο τουρνουά, ενώ δέκα λεπτά αργότερα ο Αλεξάντερ-Άρνολντ γύρισε στο πέναλτι για τον συνονόματο, Φραν, που εκτέλεσε εξ επαφής για το 2-0.

Προοδευτικά η Ρεάλ κατέβασε ρυθμούς κι άφησε σε μεγάλο βαθμό τη μπάλα στη Ντόρτμουντ, η οποία ωστόσο για 90 λεπτά ήταν τελείως ακίνδυνη. Αντίθετα οι Μαδριλένοι είχαν ευκαιρίες για να βρουν και τρίτο γκολ από αντεπιθέσεις, όμως δεν τελείωσαν ποτέ το ματς και λίγο έλειψε να το πληρώσουν. Στο 90΄+3΄τελικά κι έπειτα από λάθος διώξιμο του Ρούντιγκερ σε ανύποπτη φάση, ο Μπάιερ εκτέλεσε για το 2-1 βάζοντας φωτιά στο ματς.

Δευτερόλεπτα αργότερα ο Κιλιάν Μπαπέ με φανταστικό γυριστό πήρε τον πυροσβεστήρα για να τη σβήσει, αλλά οι συμπαίκτες του είχαν διαφορετική άποψη... Αμέσως μετά τη σέντρα η άμυνα της Ρεάλ πιάστηκε στη σέντρα, με τον Χάουσεν να γκρεμίζει τον Γκιρασί στην περιοχή και να αποβάλλεται με απευθείας κόκκινη, χάνοντας έτσι το ματς με την Παρί! Από την πλευρά του ο επιθετικός της Ντόρτμουντ ευστόχησε από την άσπρη βούλα κι έδωσε την ευκαιρία στους Βεστφαλούς για την ισοφάριση, αλλά... ας όψεται ο Κουρτουά.

Στην τελευταία φάση του αγώνα ο Ζάμπιτσερ έπιασε το δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή, αλλά ο Βέλγος με εκπληκτική επέμβαση έσωσε το Ρεάλ από ανείπωτο κάζο, σε έναν αγώνα που φάνηκε να ελέγχει πλήρως για 90 λεπτά, αλλά στο τέλος της άφησε μια γλυκόπικρη γεύση για το ροντέο που επέτρεψε στο φινάλε.