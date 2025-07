Εκτός αγωνιστικής δράσης για τους επόμενους τέσσερις με πέντε μήνες θα παραμείνει ο Τζαμάλ Μουσιάλα σύμφωνα με τη «BILD», η οποία κάνει λόγο για κάταγμα περόνης και τραυματισμό στους συνδέσμους.

Ένα από τα χειρότερα σενάρια επιβεβαιώθηκε για τον Τζαμάλ Μουσιάλα. Στη Μπάγερν κάθονταν σε αναμμένα κάρβουνα μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του Γερμανού κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και η «BILD» με δικό της ρεπορτάζ αποκαλύπτει τελικά την έκταση του προβλήματος.

Σύμφωνα με το γερμανικό δημοσίευμα, ο Μουσιάλα υπέστη κάταγμα περόνης και τραυμάτισε μερικούς από τους συνδέσμους της γύρω περιοχής, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός δράσης για τους επόμενους τέσσερις με πέντε μήνες.

Πρόκειται για ένα ισχυρό πλήγμα για τους Βαυαρούς που χάνουν ένα βαρόμετρο της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν, με την επιστροφή του νεαρού μεσοεπιθετικού να υπολογίζεται για το τέλος του 2025.

