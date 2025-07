Σε αναμμένα κάρβουνα κάθονται άπαντες στη Βαυαρία μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Τζαμάλ Μουσιάλα στο ματς της Μπάγερν με την Παρί, με τον Ντοναρούμα να βρίσκεται στο επίκεντρο της «επίθεσης».

Ο αποκλεισμός της Μπάγερν Μονάχου από το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων 2025 συνδυάστηκε με την άτυχη στιγμή στις καθυστερήσεις του α' ημιχρόνου, όταν ο Τζαμάλ Μουσιάλα τραυματίστηκε σοβαρά στον αριστερό του αστράγαλο.

Πιο συγκεκριμένα, ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα στην προσπάθειά του να μπλοκάρει την μπάλα «κλείδωσε» τα πόδια του Γερμανού που έπεσε σφαδάζοντας, ενώ χρειάστηκε να μεταφερθεί εκτός γηπέδου με φορείο.

Μετά το ματς, οι της Μπάγερν ξέσπασαν κατά του Ιταλού τερματοφύλακα για τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε στη φάση προκαλώντας τον τραυματισμό του Μουσιάλα.

«Όταν πηδάω πάνω στο πόδι του ενώ κάνω σπριντ, έχοντας βάρος 100 κιλά, υπάρχει υψηλό ρίσκο να συμβεί κάτι. Δεν νομίζω ότι το έκανε σκόπιμα αλλά ούτε έλαβε υπόψη του ότι θα μπορούσε να τον τραυματίσει», δήλωσε ο αθλητικός διευθυντής της Μπάγερν, Μαξ Έμπερλ.

Both Bayern and PSG players were in shock after Musiala’s terrible injury 😞



