Η Ρεάλ Μαδρίτης βρήκε και δεύτερο γκολ απέναντι στη Ντόρτμουντ με συνεργασία των μπακ, όταν ο Αλεξάντερ Άρνολντ έστρωσε στον Φραν Γκαρθία για το 2-0 στο 20΄.

Άψογη συνεργασία των μπακ και μπροστά με 2-0 η Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στη Ντόρτμουντ. Έπειτα από όμορφη κυκλοφορία της μπάλας, εκείνη κατέληξε στον Αλεξάντερ Άρνολντ που έκανε το γύρισμα στο πέναλτι για τον επερχόμενο Φραν Γκαρθία και ο τελευταίος πλάσαρε τον Κόμπελ από κοντά για το 2-0.

⚙️ Tactical class on full display.



Real Madrid’s right side combines brilliantly, and Trent delivers a perfect assist for Fran García’s finish ⚪️🔥 pic.twitter.com/OzVKS5pMkx