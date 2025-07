Η Φλουμινένσε πήρε ξανά το προβάδισμα απέναντι στην Αλ Χιλάλ για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων μετά από νέα ολιγωρία στην αντίπαλη άμυνα.

Προβάδισμα για δεύτερη φορά απέναντι στην Αλ Χιλάλ πήρε η Φλουμινένσε για την προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων 2025. Η Αλ Χιλάλ είχε ισοφαρίσει σε 1-1 στην αρχή του β' μέρους, ωστόσο η άμυνά της την... πρόδωσε ξανά. Μετά από νέα κακή απομάκρυνση, η μπάλα κατέληξε στα πόδια του Χέρκουλες που πάτησε περιοχή και πλάσαρε σωστά τον Μπόνο για το 2-1 της Φλουμινένσε στο 70'.

70' HERCULEEEEEES! 💥



Fluminense’s hero goes for it twice, and puts Fluzão back in front! 🇭🇺🔥 pic.twitter.com/8XzEUUoszR