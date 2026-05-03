Η ηλικία είναι απλά... αριθμός: Ο Χουλκ βρήκε νέα ομάδα στα 40 του!
Λένε πως η ηλικία είναι απλά ένα νούμερο και τη συγκεκριμένη ατάκα επιβεβαιώνουν αρκετοί αθλητές τα τελευταία χρόνια, με τον Χουλκ να μπαίνει και αυτός σε αυτή την... κατηγορία.
Ο Βραζιλιάνος επιθετικός που τον Ιούλιο θα σβήσει 40 κεράκια ζωής, μπορεί να έμεινε ελεύθερος από την Ατλέτικο Μινέιρο, ωστόσο δεν άργησε καθόλου να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.
Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, θα υπογράψει στη Φλουμινένσε, παραμένοντας φυσικά στο πρωτάθλημα της πατρίδας του. Μάλιστα, το συμβόλαιο αναμένεται να είναι διετές, κάτι που σημαίνει πως αν το... τιμήσει, θα συνεχίσει να αγωνίζεται ως τα 42 του!
Έχοντας ξεκινήσει την επαγγελματική του καριέρα από το μακρινό πλέον 2003, ο Χουλκ μετράει έως τώρα 444 γκολ και 238 ασίστ σε... 885 επίσημες συμμετοχές!
🚨 Atlético Mineiro have TERMINATED Hulk’s contract 🇧🇷— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 2, 2026
The veteran forward is now set to join Fluminense as a FREE AGENT on a deal until 2028. ✍️
⚠️ He remains the TOP ACTIVE Brazilian scorer — ahead of Neymar — and ranks 9th in the world.
As a reminder, he turns 40 in July…… pic.twitter.com/SbU8mXbVJY
