Η ηλικία είναι απλά... αριθμός: Ο Χουλκ βρήκε νέα ομάδα στα 40 του!

Ο Χουλκ παρότι τον ερχόμενο Ιούλιο γίνεται 40 ετών, υπογράφει με τη Φλουμινένσε για τα επόμενα δυο χρόνια!

Λένε πως η ηλικία είναι απλά ένα νούμερο και τη συγκεκριμένη ατάκα επιβεβαιώνουν αρκετοί αθλητές τα τελευταία χρόνια, με τον Χουλκ να μπαίνει και αυτός σε αυτή την... κατηγορία.

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός που τον Ιούλιο θα σβήσει 40 κεράκια ζωής, μπορεί να έμεινε ελεύθερος από την Ατλέτικο Μινέιρο, ωστόσο δεν άργησε καθόλου να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, θα υπογράψει στη Φλουμινένσε, παραμένοντας φυσικά στο πρωτάθλημα της πατρίδας του. Μάλιστα, το συμβόλαιο αναμένεται να είναι διετές, κάτι που σημαίνει πως αν το... τιμήσει, θα συνεχίσει να αγωνίζεται ως τα 42 του!

 

Έχοντας ξεκινήσει την επαγγελματική του καριέρα από το μακρινό πλέον 2003, ο Χουλκ μετράει έως τώρα 444 γκολ και 238 ασίστ σε... 885 επίσημες συμμετοχές!

     

