Και με τη βούλα παίκτης της Φλουμινένσε είναι ο Χουλκ με κάθε επισημότητα.

Όπως είχε αποκαλυφθεί τις προηγούμενες ημέρες ο Χουλκ θα φοράει τη φανέλα της Φλουμινεσέ μέχρι το 2027, όπως έκανε γνωστό ο σύλλογος με επίσημη ανακοίνωση του.

Αν και προβεβλημένος και για την πολυτάραχη ζωή του γίνεται 40 ετών, έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στη δράση για τουλάχιστον ακόμη δύο σεζόν. Καπώς έτσι και χωρίς καμία αμφιβολία ανήκει στους ανθρώπους που πιστεύουν ότι η ηλικία είναι απλά ένα νούμερο.



Ο Χουλκ αφού έμεινε ελεύθερος από την Ατλέτικο Μινέιρο βρήκε τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του στην Φλουμινένσε,

Ele chegou! Hulk Paraíba assina contrato com o Flu até o fim de 2027 e é o novo jogador do Fluminense.



— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 5, 2026

Να θυμίσουμε πως μέχρι στιγμής μετράει 444 γκολ και 238 ασίστ σε... 885 επίσημες συμμετοχές από τότε που ξεκίνησε την καριέρα του. Ενώ έχει αγωνιστεί και για την Σελεσάο, μετρώντας 20 εμφανίσεις, όπου έχει σκοράρει 11 γκολ.