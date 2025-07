«Λύγισαν» ο Ρούμπεν Νέβες και ο Ζοάο Κανσέλο κατά τη διάρκεια του ενός λεπτού σιγής στη μνήμη του αδικοχαμένου Ντιόγκο Ζότα στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων.

Στον απόηχο του θλιβερού θανάτου του Ντιόγκο Ζότα και του αδερφού του, Αντρέ, σε τροχαίο δυστύχημα διεξάγεται η αναμέτρηση της Φλουμινένσε με την Αλ Χιλάλ για την προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων 2025.

Πριν τη σέντρα της αναμέτρησης, όπως είχε γίνει γνωστό, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των δύο αδερφών που έφυγαν πρόωρα από τη ζωή. Τα συναισθήματα ήταν ιδιαίτερα έντονα για τους δύο συμπατριώτες του Ζότα, τον Ρούμπεν Νέβες και τον Ζοάο Κανσέλο. Οι παίκτες της Αλ Χιλάλ δεν άντεξαν και ξέσπασαν σε κλάματα σε μία άκρως συγκινητική στιγμή...

In remembrance of Diogo Jota and André Silva, a minute of silence was observed. 🤍 pic.twitter.com/yYqKQWMur4