Με τον Μπαπέ στο... νοσοκομείο, ο Τσάμπι Αλόνσο πόνταρε στον νεαρό Γκαρθία και βρήκε τον νέο ήρωα της Ρεάλ: τρία γκολ, μια ιστορία που μόλις ξεκινά.

Λένε ότι η ατυχία του ενός γίνεται η τύχη του άλλου. Ο Γκονσάλο Γκαρθία σίγουρα δεν θα διαφωνήσει με αυτό. Βασικός από την αρχή της διοργάνωσης λόγω οξείας γαστρεντερίτιδας που ταλαιπώρησε τον Μπαπέ, ο 21χρονος Ισπανός επιθετικός λάμπει στην κορυφή της Ρεάλ Μαδρίτης στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Λυτρωτής απέναντι στη(1-0) και ήδη σκόρερ τριών γκολ με μία ασίστ σε τέσσερα ματς, προκαλεί έκπληξη και θαυμασμό.

Ο ίδιος ο Τσάμπι Αλόνσο είχε μόνο καλά λόγια για εκείνον. «Τον γνώριζα καλά. Παρακολουθούσα πολύ την Καστίγια. Για να είμαι ειλικρινής, δεν με εκπλήσσει. Είναι ένα κλασικό 9αρι. Μου θυμίζει τον Ραούλ». Τεράστια κουβέντα από τον διάδοχο του Αντσελότι, ο οποίος πάντως δε μας έχει συνηθίσει στα μεγάλα λόγια χωρίς να είναι σίγουρος.

Watch all the goals from Matchday #17



Catch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every game. Free. | https://t.co/i0K4eUu4lJ | #takeittotheworld pic.twitter.com/9riFwr7AGR