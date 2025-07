Το ξέσπασμα του Κουρτουά μετά τη νίκη της Ρεάλ επί της Γιουβέντους: «Αν πιστεύετε τέσσερις χρήστες του Twitter κάνετε λάθος»

Στη καθιερωμένη συνέντευξη τύπου μετά τη λήξη του αγώνα με τη Γιουβέντους, ο τερματοφύλακας της Ρεάλ Μαδρίτης Τιμπό Κουρτουά μίλησε για το επίπεδο της διοργάνωσης, αλλά και για τους τρόπους με τους οποίους το τουρνουά θα μπορούσε να βελτιωθεί.

Ο Τιμπό Κουρτουά στις δηλώσεις του μετά τη λήξη του αγώνα με τη Γιουβέντους υπερασπίστηκε το επίπεδο του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων παρά την κριτική που δέχεται η FIFA τόσο από τους δημοσιογράφους και τους οπαδούς, όσο και από ανθρώπους του ποδοσφαίρου, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Γιούργκεν Κλοπ που δήλωσε ότι: «Το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων είναι η χειρότερη ιδέα που εφαρμόστηκε ποτέ στο ποδόσφαιρό».

Ο τερματοφύλακας της Ρεάλ Μαδρίτης ανέλυσε όσα έχουν συμβεί μέχρι στιγμής στο τουρνουά και έστειλε ένα σαφές μήνυμα σε όσους υποτιμούν το Παγκόσμιο Κύπελλο και τις ομάδες που συμμετέχουν σε αυτό.

«Όσοι από εμάς γνωρίζουμε ποδόσφαιρο δεν έχουμε ποτέ αμφιβάλει για το επίπεδο. Προφανώς, αν πιστεύετε τέσσερις χρήστες του Twitter που πιστεύουν ότι το επίπεδο είναι χάλια, κάνετε λάθος. Αλλά όσοι καταλαβαίνουν το ποδόσφαιρο γνωρίζουν ότι οι βραζιλιάνικες ομάδες είναι καλές, ότι η Αλ-Χιλάλ είναι μια σπουδαία ομάδα, ότι η Μοντερέι μπορεί εύκολα να νικήσει την Ντόρτμουντ σήμερα, και όχι ότι οι ευρωπαϊκές ομάδες είναι οι καλύτερες», δήλωσε ο Βέλγος κίπερ.

«Νομίζω ότι έτσι είναι στο τέλος, το επίπεδο είναι υψηλό, και αυτό αποδεικνύεται σε κάθε παιχνίδι. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά καλά παιχνίδια, ενδιαφέροντα να τα παρακολουθήσεις, και πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε καλά για να ελπίζουμε να φτάσουμε στον τελικό».

Αναφέρθηκε ακόμη και στους τρόπους με τους οποίους το τουρνουά θα γινόταν περισσότερο ελκυστικό στο ευρύ κοινό, αλλά και στους ίδιους τους αθλητές λέγοντας πως:

«Πρέπει να εξετάσουμε τις λεπτομέρειες του τουρνουά, τις ημερομηνίες που θα αγωνιστούμε. Για παράδειγμα, το Nations League που ακολουθεί δεν είναι το καλύτερο, δεν μας επιτρέπει πολύ χρόνο για ξεκούραση. Πρέπει να αναζητήσουμε περισσότερη ισορροπία και τότε θα είναι ένα πολύ ωραίο τουρνουά».

Η Ρεάλ Μαδρίτης προκρίθηκε στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, αφού νίκησε την Γιουβέντους την Τρίτη (01/07) με 1-0, και θα αντιμετωπίσει τώρα τη Μπορούσια Ντόρτμουντ ,η οποία με τη σειρά της νίκησε τη Μόντερει με σκορ 2-1.

Ο Κουρτουά βέβαια θα προτιμούσε να έρθει αντιμέτωπος με τους Μεξικανούς και τον επί πολλά χρόνια συμπαίκτη και φίλο του Σέρχιο Ράμος.

«Αν μπορέσουμε να παίξουμε με τον Σέρχιο, θα είναι πολύ ωραίο. Τους ξέρουμε λιγότερο από την Ντόρτμουντ, αλλά κάθε παιχνίδι είναι δύσκολο και πρέπει να σεβόμαστε τους αντιπάλους. Αυτό είναι που κάνει και το τουρνουά όμορφο».