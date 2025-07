Επιστολή προς τη FIFA κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την αυστηρότητα των ΗΠΑ γύρω από το μεταναστευτικό και καλεί την Παγκόσμια Ομοσπονδία να πάρει... μέτρα ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου!

Επιστολή υπογεγραμμένη από περισσότερες από 90 μη κερδοσκοπικές οργανώσεις δέχθηκε την 1η του Ιούλη η FIFA με αίτημα που... εκπλήσσει! Στην ατζέντα άλλωστε δεν βρέθηκε το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων που κυριαρχεί αυτή την περίοδο στην ποδοσφαιρική επικαιρότητα, αλλά η κρίση του μεταναστευτικού ζητήματος στις ΗΠΑ!

Σύμφωνα με το «Athletic», περισσότερες από 90 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών - οι περισσότερες εκ των οποίων εδρεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες - απέστειλαν γράμμα στον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, προκειμένου να εκφράσουν «βαθιά ανησυχία» για τις πολιτικές και τα μέτρα επιβολής της μετανάστευσης στις ΗΠΑ και τον πιθανό αντίκτυπό τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 που θα συνδιοργανώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, μαζί με το Μεξικό και τον Καναδά.

Μέσω της επιστολής οι υπογραφέντες καλούν τη FIFA να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στον Λευκό Οίκο και τις εγκάρδιες σχέσεις του Τζιάνι Ινφαντίνο με τον πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να παραχθούν εγγυήσεις για τα θεμελιώδη δικαιώματα των εκατομμυρίων φιλάθλων που θα επιδιώξουν να παρακολουθήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο το επόμενο καλοκαίρι.

Οι οργανώσεις στέκονται στις «επαφές υψηλού προφίλ» του Ινφαντίνο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ζητώντας από τη FIFA να αξιοποιήσει τη θέση της ώστε να ζητήσει «δημόσια» από τον πρόεδρο Τραμπ να ανακαλέσει πολιτικές και πρακτικές που ενέχουν κινδύνους, τόσο για τους ξένους επισκέπτες του τουρνουά, όσο και για τις μεταναστευτικές κοινότητες που διαμένουν ήδη στις ΗΠΑ.

«Καλούμε τη FIFA να αξιοποιήσει την επιρροή της ώστε να ενθαρρύνει την κυβέρνηση των ΗΠΑ να εγγυηθεί τα θεμελιώδη δικαιώματα των εκατομμυρίων ξένων επισκεπτών και φιλάθλων που θα θελήσουν να εισέλθουν στη χώρα για να παρακολουθήσουν τους αγώνες, καθώς και τα συνταγματικά δικαιώματα των πολλών μεταναστών που ήδη ζουν, εργάζονται και συμβάλλουν ουσιαστικά στις πόλεις που θα φιλοξενήσουν το τουρνουά» φέρεται να τονίζεται στην επιστολή, που είχε πρόσβαση το «Athletic».

Στη συνέχεια μάλιστα οι εν λόγω οργανώσεις προειδοποιούν ότι αν η Παγκόσμια Συνομοσπονδία εξακολουθεί να διατηρεί στάση σιωπής μπροστά στις σαρωτικές επιδρομές της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), τότε «η εικόνα FIFA θα χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων για να εξωραΐσει τη φήμη μιας ολοένα και πιο αυταρχικής κυβέρνησης.

«Η εντατικοποίηση των μέτρων επιβολής της μεταναστευτικής πολιτικής, οι καταχρηστικές επιχειρήσεις της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) και οι ευρύτεροι περιορισμοί στα σύνορα έχουν συμβάλει σε ένα γενικευμένο κλίμα φόβου και αβεβαιότητας» συνεχίζει. «Ήδη αρκετές ξένες κυβερνήσεις έχουν εκδώσει ταξιδιωτικές οδηγίες προς τους πολίτες τους, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο να τους αρνηθούν την είσοδο, να συλληφθούν ή να απελαθούν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους στις Ηνωμένες Πολιτείες».

