Η Λανς πήρε μία σημαντική νίκη με 2-1, δυσκολεύοντας την δεύτερη Λανς, για την 6η αγωνιστική της Ligue 1.

Η Λανς υποδέχτηκε τη Λιόν για την 6η αγωνιστική της Ligue 1. Αν και οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με δύο γκολ, οι φιλοξενούμενοι εκμεταλλεύτηκαν το αριθμητικό πλεονέκτημα μετά την αποβολή του Ουντόλ και κατάφεραν να μειώσουν τη διαφορά στο 85' σε 2-1, αλλά δεν μπόρεσαν να αποφύγουν και την ήττα.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυναμικά στο ματς, απείλησαν στο 12ο λεπτό με τον Σοτόκα να σουτάρει μέσα από την περιοχή, ωστόσο ο Γκράιφ του είπε «όχι». Η Λίον από την πλευρά της δυσκολευόταν να απειλήσει και στο 36' η Λανς κατάφερε να βρει δίχτυα.

Ο Σοτόκα έπιασε την πάσα του Θόβιν μέσα στην περιοχή και με το δεξί έστειλε τη μπάλα στην αντίπαλη εστία για το 1-0, ενώ στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, παραλίγο να γίνει το 2-0 με τον Εντουάρ, αλλά ο κίπερ της Λιόν απέκρουσε.

Με ευκαιρία ξεκίνησε στην επανάληψη η Λιόν, όταν ο Σουλτς στο 49' εξαπέλυσε ένα όχι και τόσο δυνατό σουτ, αλλά ο Ρίσερ απέκρουσε με δυσκολία.

Οι φιλοξενούμενοι δυσκολεύονταν να απειλήσουν ουσιαστικά τη Λανς στα υπόλοιπα λεπτά της αναμέτρησης, η οποία μάλιστα βρήκε και δεύτερο γκολ στο 79' με τον Ουντόλ να διαμορφώνει το 2-0. Ωστόσο, η απάντηση της Λιόν ήταν άμεση, καθώς μετά την αποβολή στον Ουντόλ, ένα λεπτό αργότερα, ο Μεράχ πήρε το ριμπάουντ και έγραψε το τελικό 2-1.