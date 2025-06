Δείτε στο Gazzetta το πανόραμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων 2025, με τα δυο ζευγάρια των προημιτελικών να είναι πλέον γνωστά.

Βρισκόμαστε πλέον στην τρίτη ημέρα των αγώνων για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων των ΗΠΑ, και ήδη τα δυο από τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών είναι γνωστά.

Η άνετη πρόκριση της Παρί Σεν Ζερμέν με «τεσσάρα» απέναντι στην Ίντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέσι, καθώς και η... επίσης «τεσσάρα» της Μπάγερν Μονάχου κόντρα στην Φλαμένγκο (4-2), συνέθεσαν το... σούπερ ζευγάρι των «8», αφού Παριζιάνοι και Βαυαροί θα κοντραριστούν με φόντο τα ημιτελικά.

Το άλλο γνωστό ζευγάρωμα είναι αυτό της Παλμέιρας με την Τσέλσι, ενώ περιμένουμε να μάθουμε τις άλλες δυο «μάχες» που θα προκύψουν. Ο τρίτος προημιτελικός θα αποτελείται από τους νικητές των Ίντερ - Φλουμινένσε (30/6, 22:00) και Μάντσεστερ Σίτι - Αλ Χιλάλ (1/7, 04:00), ενώ ο τελευταίος θα προκύψει από τους κερδισμένους των Ρεάλ Μαδρίτης - Γιουβέντους (1/7, 22:00) και Ντόρτμουντ - Μοντερέι (2/7, 04:00).

Παλμέιρας - Τσέλσι, 5/7 (04:00)

Παρί Σεν Ζερμέν - Μπάγερν Μονάχου (5/7, 19:00)

Παλμέιρας - Μποταφόγκο 1-0

Μπενφίκα - Τσέλσι 1-4

Παρί Σεν Ζερμέν - Ίντερ Μαϊάμι 4-0

Φλαμένγκο - Μπάγερν Μονάχου 2-4

Ίντερ - Φλουμινένσε (30/6, 22:00)

Μάντσεστερ Σίτι - Αλ Χιλάλ (1/7, 04:00)

Ρεάλ Μαδρίτης - Γιουβέντους (1/7, 22:00)

Ντόρτμουντ - Μοντερέι (2/7, 04:00)

