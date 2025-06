Σε ένα χορταστικό ματς από την αρχή έως το τέλος, η Μπάγερν «σίγησε» τον ενθουσιασμό της Φλαμένγκο με 4-2 κι έκλεισε ραντεβού με την Παρί στους «8» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων!

Έχτισε τις βάσεις από το πρώτο δεκάλεπτο κι έκτοτε δεν κοίταξε ποτέ πίσω. Η Μπάγερν μπήκε σε θέση οδηγού από την αρχή του αγώνα κόντρα στην ατίθαση Φλαμένγκο, η οποία ανά διαστήματα έβγαλε ενθουσιασμό, αντίδραση και μπόλικο ποδοσφαιρικό θράσος απέναντι στους Βαυαρούς, δίχως όμως αντίκρισμα. Οι Γερμανοί άλλωστε δεν επέτρεψαν στο ματς να ξεφύγει από τον έλεγχό τους και με το τελικό 4-2 έκλεισαν μια θέση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, σε σούπερ ντέρμπι κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν!

Ο αγώνας πάντως δεν θα μπορούσε να είχε ξεκινήσει πιο ιδανικά για τη Μπάγερν! Οι Βαυαροί άλλωστε χρειάστηκαν μόλις έξι λεπτά για να προηγηθούν και μάλιστα με τη... βοήθεια της Φλαμένγκο, όταν ο Αντρέ έβαλε άτσαλα το κεφάλι του κι έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του από το κόρνερ του Κίμιχ. Τρία λεπτά αργότερα οι Γερμανοί χτύπησαν ξανά: Ο Κέιν βρήκε χώρο έξω από την περιοχή, δεν το πολυσκέφτηκε και με μακρινό σουτ έγραψε το 2-0.

💥 Brilliant from Kane!



A powerful strike off the lower post and in — @FCBayern go 0-2 up in style.



— DAZN Football (@DAZNFootball) June 29, 2025

Στο 15΄ο Νόιερ με εντυπωσιακή επέμβαση με απλωμένο χέρι απέτρεψε το γκολ της Φλαμένγκο σε προβολή του Αραούχο, όμως η Μπάγερν προοδευτικά επαναπαύτηκε και στο τέλος το πλήρωσε. Στο 33 η μπάλα στρώθηκε στον Ζέρσον στο ύψος της περιοχής και ο τελευταίος με κεραυνό σημάδεψε τον ουρανό των διχτύων για να μειώσει στο σκορ. Ο ενθουσιασμός ωστόσο των Βραζιλιάνων δεν κράτησε για πολύ. Στο 41΄ ο Γκορέτσκα με μακρινό σουτ αιφνιδίασε τον Ρόσι που έμεινε... άγαλμα στην εστία, με τον Γερμανό να ανεβάζει ξανά το προβάδισμα των Βαυαρών σε ασφαλή επίπεδα.

GORETZKA FROM RANGE 🚀 makes it 1-3!



A slight deflection off the backline — and all Rossi can do is watch it hit the net.



— DAZN Football (@DAZNFootball) June 29, 2025

Ακόμα πάντως και σε ένα σημείο που δεν την πίστευε κανείς, η Φλαμένγκο δεν είχε σκοπό να τα παρατήσει. Στο 55΄ο Ολίσε έκανε χέρι στην περιοχή και ο Ζορζίνιο μείωσε σε 3-2 από την άσπρη βούλα, με τους Βραζιλιάνους μάλιστα να φτάνουν μια ανάσα από το 3-3, όταν ο Μπρούνο Ενρίκε πρόλαβε την έξοδο του Νόιερ αλλά δεν σημάδεψε εστία (67΄). Κι αφού δεν έγινε εκεί η ισοφάριση, η Μπάγερν καθάρισε το ματς!

Στο 73΄κι έπειτα από μια αποδοτική πίεση κοντά στην περιοχή της Φλαμένγκο, οι Βαυαροί έκλεψαν τη μπάλα σε κομβικό σημείο και ο Κέιν με όμορφο τελείωμα στην κλειστή γωνία διαμόρφωσε το τελικό 4-2 με το γκολ Νο.41 για τη φετινή σεζόν, βάζοντας την προσωπική του σφραγίδα στην πρόκριση των Βαυαρών στον επόμενο γύρο.