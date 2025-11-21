Λουίς Ντίας: Τιμωρήθηκε με τρεις αγωνιστικές για το εγκληματικό τάκλιν στον Χακίμι
Χωρίς να λογαριάζει στον Λουίς Ντίας θα πρέπει να προετοιμάζεται η Μπάγερν για τις επόμενες τρεις αγωνιστικές της League Phase του Champions League. Ο Κολομβιανός εξτρέμ είχε αποβληθεί με απευθείας κόκκινη για το ριψοκίνδυνο μαρκάρισμα προς τον Χακίμι στο ματς απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν, προκαλώντας τον τραυματισμό του Μαροκινού αμυντικού στον αστράγαλο.
Σύμφωνα με την «BILD», η UEFA δεν χαρίστηκε στον επιθετικό της Μπάγερν Μονάχου και τον τιμώρησε με αποβολή για τρεις αγωνιστικές, θέτοντάς τον νοκ-άουτ από τις επόμενες αναμετρήσεις των Βαυαρών απέναντι σε Άρσεναλ, Σπόρτινγκ Λισαβόνας και Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.
Η απόφαση της επιτροπής της UEFA προκάλεσε έκπληξη και δυσαρέσκεια εντός των τάξεων του γερμανικού κλαμπ, το οποίο υπέθετε πως η τιμωρία του Λουίς Ντίας θα περιοριζόταν σε μια αγωνιστική.
Στη Μπάγερν πάντως δεν μένουν με σταυρωμένα τα χέρια κι έχουν ζητήσει εξήγηση γραπτώς από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, προκειμένου να μπορούν να προχωρήσουν σε έφεση για την ανατροπή της απόφασης.
UEFA has suspended Luis Diaz (28) for three matches following his red card against Paris Saint-Germain!— Christian Falk (@cfbayern) November 21, 2025
❇️ FC Bayern had expected the mandatory one-match ban
❇️ FC Bayern has requested the written justification of the ruling from UEFA in order to appeal the decision pic.twitter.com/uG5bilZrJ9
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.