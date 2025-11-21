Βαριά καμπάνα για τον Λουίς Ντίας από την UEFA, η οποία τιμώρησε τον Κολομβιανό με τρεις αγωνιστικές στο Champions League για το εγκληματικό τάκλιν εις βάρος του Χακίμι.

Χωρίς να λογαριάζει στον Λουίς Ντίας θα πρέπει να προετοιμάζεται η Μπάγερν για τις επόμενες τρεις αγωνιστικές της League Phase του Champions League. Ο Κολομβιανός εξτρέμ είχε αποβληθεί με απευθείας κόκκινη για το ριψοκίνδυνο μαρκάρισμα προς τον Χακίμι στο ματς απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν, προκαλώντας τον τραυματισμό του Μαροκινού αμυντικού στον αστράγαλο.

Σύμφωνα με την «BILD», η UEFA δεν χαρίστηκε στον επιθετικό της Μπάγερν Μονάχου και τον τιμώρησε με αποβολή για τρεις αγωνιστικές, θέτοντάς τον νοκ-άουτ από τις επόμενες αναμετρήσεις των Βαυαρών απέναντι σε Άρσεναλ, Σπόρτινγκ Λισαβόνας και Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.

Η απόφαση της επιτροπής της UEFA προκάλεσε έκπληξη και δυσαρέσκεια εντός των τάξεων του γερμανικού κλαμπ, το οποίο υπέθετε πως η τιμωρία του Λουίς Ντίας θα περιοριζόταν σε μια αγωνιστική.

Στη Μπάγερν πάντως δεν μένουν με σταυρωμένα τα χέρια κι έχουν ζητήσει εξήγηση γραπτώς από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, προκειμένου να μπορούν να προχωρήσουν σε έφεση για την ανατροπή της απόφασης.