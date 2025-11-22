Η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε της Χάβρης με 3-0 αφήνοντας πίσω της την Μαρσέιγ στην κορυφή της Ligue 1. Εντυπωσιάζει η Λανς, καταρρέει η Μονακό.

Η Παρί Σεν Ζερμέν νίκησε «σβηστά» την Χάβρη με 3-0, προσπέρασε ξανά την Μαρσέιγ και είναι μόνη πρώτη στην κορυφή της Ligue 1. Οι Παριζιάνοι στρέφουν τώρα στην προσοχή τους στην αναμέτρηση με την Τότεναμ για το Champions League (26/11, 22:00).

Η Χάβρη βγήκε με θάρρος, αλλά είχε απέναντί της τον Σεβαλιέ που όποτε η Παρί τον χρειάστηκε ήταν εκεί για να κρατήσει την εστία του ανέπαφη. Στο 29', ο Λι «ξεχασμένος» στο δεύτερο δοκάρι της Χάβρης σκόραρε ανοίγοντας το σκορ για το σύνολο του Λουίς Ενρίκε. Ο «καυτός» Νέβες έβαλε την υπογραφή του για το 2-0 και ο Μπαρκολά πριν τη λήξη διαμόρφωσε το τελικό 3-0.

Επέστρεψε ο Πογκμπά, «χαστούκι» για Μονακό

Σε κακά φεγγάρια βρίσκεται τον τελευταίο καιρό η Μονακό που γνωρίζει τη μία ήττα μετά την άλλη. Αυτή τη φορά αποτέλεσε «βορά» της Ρεν που επικράτησε με το ευρύ 4-1 σε ένα ματς που η είδηση δεν ήταν άλλη από την επιστροφή του Πολ Πογκομπά στη δράση, δύο χρόνια μετά τον αποκλεισμό του από το ποδόσφαιρο. Μπουντλάλ και Καμαρά έδωσαν προβάδισμα στην Ρεν, που είδε τα πράγματα να απλουστεύουν στο 66', όταν οι Μονεγάσκοι έμειναν με δέκα. Εμπολό και Μπλα στη συνέχεια ανέβασαν τον δείκτη του σκορ στο 4-0, ενώ η Μονακό έβαλε το γκολ της τιμής με τον Μπιέρεθ στο φινάλε. Στην 8η θέση η ομάδα του Ποκονιόλι, πάτησε πεντάδα η Ρεν.

Ρίχνει ματιές προς... κορυφή η Λανς

Και ποιος να της στερήσει την ελπίδα, όταν μετά από 13 αγωνιστικές φιγουράρει στην 3η θέση και στο +8 από τις δυνάμεις Λιόν και Λιλ. Η Λανς που κάνει αξιοσημείωτη πορεία στη φετινή Ligue 1 πήρε ακόμη μία νίκη «λυγίζοντας» με 1-0 το επίσης ανεβασμένο Στρασβούργο. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημείωσε ο Γκανιού στο 69', ενώ οι δύο ομάδες ολοκλήρωσαν τον αγώνα με δέκα παίκτες.