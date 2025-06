Η Παρί Σεν Ζερμέν δεν… είδε την Ίντερ Μαϊάμι, επικράτησε 4-0 στο ρελαντί και βρέθηκε στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων.

Η Παρί Σεν Ζερμέν έκανε το δικό της πάρτι απέναντι στην Ίντερ Μαϊάμι του Μέσι, δεν άφησε το παραμικρό περιθώριο αμφισβήτησης και αν στην επανάληψη δεν έριχνε ρυθμό, ίσως το αποτέλεσμα να ήταν… εκκωφαντικό. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης διέλυσε την Ίντερ με 4-0 και βρέθηκε στους «8» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων. Ο Αργεντινός σταρ ήταν… μόνος, το πάλεψε, χωρίς όμως να καταφέρει να κάνει την υπέρβαση, μιας και η ομάδα του Λουίς Ενρίκε ήταν απίθανη γι ακόμα μια φορά. Πλέον, περιμένει τον νικητή της αναμέτρησης Φλαμένγκο - Μπάγερν.

Το πρώτο 45λεπτο ολοκληρώθηκε με την Παρί να έχει τέσσερα γκολ και την Ιντερ Μαϊάμι... τρεις ολοκληρωμένες πάσες στην αντίπαλη περιοχή. Αυτό και μόνο τα λέει όλα! Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε για 45 λεπτά έκανε το δικό της πάρτι, με την ομάδα του Μέσι να είναι... άτυχη που έπεσε πάνω στην πρωταθλήτρια Ευρώπης στη φάση των «16». Μόλις στο 6ο λεπτό η Παρί άνοιξε το σκορ, όταν από ασίστ του Βιτίνια, ο Ζοάο Νέβες πέτυχε το 1-0 με κεφαλιά. Η πίεση συνεχίστηκε, όμως Κβαρατσχέλια και Χακίμι δεν μπόρεσαν να σκοράρουν.

Η υπεροχή της Παρί έφερε αποτελέσματα, αφού στο 39' ήρθε και το δεύτερο γκολ. Ο Μπουσκέτς έκανε το λάθος έπειτα από πίεση, τρομερός συνδυασμός και ο Νέβες από ασίστ του Ρουίθ πέτυχε το 2-0. Το 3-0 ήρθε στο 44' με αυτογκόλ του Άβιλες, ο οποίος πήρε τη θέση στο 18' του τραυματία Αλεν. Στις καθυστερήσεις ήρθε και το τέταρτο τέρμα. Ο Μπαρκολά βγήκε στην πλάτη της άμυνας, έκανε τη σέντρα και ο Χακίμι με διπλή προσπάθεια διαμόρφωσε το 4-0.

44' Tough break for Inter Miami as an own goal makes it 3-0!



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #PSGMIA pic.twitter.com/oUFBOWy0Ap June 29, 2025

Στην επανάληψη, η Παρί κατέβασε ρυθμό, αλλά θα μπορούσε σε αρκετές περιπτώσεις να σκοράρει. Η Ίντερ το πάλεψε για ένα γκολ, ο Μέσι μοίρασε, είχε δυο καλές στιγμές, αλλά δεν κατάφερε να πετύχει το 7ο του τέρμα απέναντι στους Παριζιάνους. Η Παρί πήρε εντυπωσιακή πρόκριση, ενώ η Ίντερ Μαϊάμι έβαλε τίτλους τέλους σε μια εξαιρετική παρουσία.