Λουίς Ενρίκε: «Αν θέλουμε να σταματήσουμε τον Μέσι δεν μπορούμε μόνο με έναν παίκτη»

Ο προπονητής της Παρί Σεν Ζερμέν μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Λιονέλ Μέσι, τονίζοντας πως χρειάζεται... μαζική άμυνα για να τον σταματήσεις!

Η «μάχη» της Πάρι Σεν Ζερμέν με την Ίντερ Μαϊάμι ξεχωρίζει από το σημερινό (29/6) πρόγραμμα της φάσης των «16» στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα βρουν απέναντί τους την παρέα του Λιονέλ Μέσι, σε ένα παιχνίδι που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, με τον ίδιο τον Αργεντίνο να έχει δηλώσει στο παρελθόν πως ο καιρός του στο Παρίσι δεν ήταν και... ότι καλύτερο.

Στο πλαίσιο αυτό ο Λουίς Ενρίκε φρόντισε μέσω της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου να «τσιτώσει» τους παίκτες του, αποθεώνοντας τον 38χρονο μάγο, του οποίου υπήρξε προπονητής για 157 παιχνίδια στην Μπαρτσελόνα (ο Μέσι σκόραρε 152 φορές σε αυτά).

«Για μένα, χωρίς αμφιβολία, ο Λιονέλ Μέσι είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία. Η ακμή του Μέσι διήρκησε 10-15 χρόνια, είναι το σημείο αναφοράς για τον καλύτερο παίκτη στην ιστορία.

Έχω δει τον Μέσι να κάνει πράγματα στην προπόνηση που ανήκουν σε άλλη φαντασία, απίστευτα πράγματα», είπε ο Ενρίκε, ενώ για το πως σκοπεύει να αμυνθεί η ομάδα του απέναντι στον Αργεντίνο, τόνισε ότι χρειάζεται μαζική και όχι ατομική άμυνα, διότι σε τέτοια περίπτωση ο Μέσι θα τους...σκοτώσει.

«Για να είμαι ειλικρινής, αν θέλουμε να σταματήσουμε τον Μέσι, δεν είναι δυνατόν να το κάνουμε μόνο με έναν παίκτη. Γιατί αν προσπαθήσουμε με αυτόν τον τρόπο, είμαστε νεκροί. Πρέπει να αμυνθούμε συλλογικά. Όλοι πρέπει να είναι έτοιμοι να αμυνθούν».

