Ο Κλοπ ενέκρινε Βιρτς: «Υπέγραψαν ένα καταπληκτικό ταλέντο»

Ο Γερμανός πρώην τεχνικός της Λίβερπουλ ενέκρινε και με το παραπάνω τη μεταγραφή του Φλόριαν Βιρτς, αποθεώνοντας τον νεαρό συμπατριώτη του.

Την απόλυτη έγκριση πήρε πλέον η μεταγραφή του Φλόριαν Βιρτς στη Λίβερπουλ. Ο νεαρός Γερμανός μεσοεπιθετικός αποτελεί εδώ και αρκετές ώρες την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Premier League, αφού οι πρωταθλητές ξόδεψαν κοντά στα 150 εκατ. ευρώ (μαζί με μπόνους) για να τον πάρουν από τη Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Μόλις στα 22 του χρόνια ο Βιρτς έχει καταφέρει να ξεχωρίσει στη θέση του, αποτελώντας αναμφίβολα ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πρότζεκτ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, και έκανε πλέον το step up με τη μετακίνησή του στο Νησί. Μια μετακίνηση που ενέκρινε και ο... απόλυτος άνθρωπος της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ.

Ο Γερμανός τεχνικός σε δηλώσεις του αναφορικά με τη μεταγραφή του συμπατριώτη του, εμφανίστηκε σίγουρος τόσο για την άμεση προσαρμογή του Βιρτς, όσο και για την πορεία του στο «Άνφιλντ», λέγοντας χαρακτηριστικά πως θα είναι εκπληκτικός!

«Θα είναι φανταστικός. Είμαι σίγουρος για αυτό. Είναι δύσκολο να ενισχύσεις μία ομάδα, όταν έχει πάρει το πρωτάθλημα. Η Λίβερπουλ, όμως, το κατάφερε. Έχουν υπογράψει ένα τρομερό ταλέντο, όπως είναι ο Φλόριαν Βιρτς. Περιμένω να τον δω. Θα είναι καταπληκτικός!»

