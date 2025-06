Η Μάντσεστερ Σίτι ανέκτησε το προβάδισμά της απέναντι στη Γιουβέντους με την... ευγενική χορηγία του Πιερ Καλουλού.

Αυτή ήταν μια στιγμή παραφροσύνης από τον Πιερ Καλουλού που... χάρισε το γκολ με το οποίο η Μάντσεστερ Σίτι πήρε ξανά προβάδισμα και έκανε το 2-1 κόντρα στη Γιουβέντους για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Στο 26ο λεπτό του ματς, ο Νούνιες γύρισε την μπάλα από τα δεξιά και ο Γάλλος στόπερ παρ'ότι δεν πιεζόταν καθόλου «κατάφερε», αντί να διώξει, να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του με... άψογο, μονοκόμματο τελείωμα.

Gifted goal! Man City reclaim the lead 🎁🔥



