Η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη άντεξε στην πίεση (1-0), άφησε στη δεύτερη θέση του ομίλου την Μπάγερν και έφυγε ως πρώτη για τα νοκ-άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων.

Χεράκι-χεράκι έφυγαν για τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων η Μπενφίκα και η Μπάγερν. Με τους Λουζιτανούς βέβαια... πιο χαμογελαστούς. Η παρέα του - βασικού ξανά - Βαγγέλη Παυλίδη έκανε αυτό που έπρεπε, «λύγισε» με 1-0 τη σπάταλη Μπάγερν και της άρπαξε την πρωτιά του ομίλου τους μέσα από τα χέρια της, αφήνοντας τους Βαυαρούς στη δεύτερη θέση και τις Μπόκα Τζούνιορς και Όκλαντ εκτός συνέχειας.

13' Benfica strikes first! 🔥



Schjelderup with the opener! 🔴



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #SLBBAY pic.twitter.com/yQFzQv7RoL