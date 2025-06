Ντοναρούμα για την επικείμενη «μάχη» με Μέσι: «Έπαιξα με τον κορυφαίο παίκτη του κόσμου, αλλά ελπίζω να νικήσουμε γιατί έχει αρκετά τρόπαια»

Ο Ιταλός πορτιέρε της Παρί Σεν Ζερμέν αποθέωσε τον πρώην συμπαίκτη του, Λιονέλ Μέσι, λέγοντας όμως πως θα ήθελε να χάσει στο μεταξύ τους ματς του Μουντιάλ Συλλόγων, αφού έχει ήδη αρκετά τρόπαια.

Το πρώτο «λαμπερό» ζευγάρι της φάσης των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων είναι ήδη γνωστό, αφού η πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν θα τεθεί αντιμέτωπη με την Ίντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέσι, την Κυριακή 29 Ιουνίου (19:00) με φόντο τα προημιτελικά του θεσμού.

Εκεί, ο Αργεντίνος παικταράς που μόλις (24/6) έκλεισε τα 38 χρόνια ζωής, θα συναντήσει αρκετούς πρώην συμπαίκτες του, καθώς βρέθηκε για μια διετία στην Πόλη του Φωτός για λογαριασμό των «Πρωτευουσιάνων». Ένας εξ' αυτών, ο Τζίτζι Ντοναρούμα, θέλησε να αποθεώσει τον «κοντό», σε δηλώσεις του μετά την επικράτηση της Παρί επί των Σιάτλ Σάουντερς (2-0).

Ο Ιταλός πορτιέρε μη γνωρίζοντας ακόμη πως θα συναντηθεί ως αντίπαλος με τον Μέσι, τόνισε πως ο Αργεντίνος είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του κόσμου, αλλά παράλληλα ευχήθηκε η ομάδα του να πάρει το εισιτήριο για την οκτάδα, αφού «Ο Μέσι έχει ήδη κατακτήσει πολλά τρόπαια».

Gianluigi Donnarumma: "Facing Messi? It would be amazing. We played two years with the greatest player in the world.



"But I hope we win, because he has already won many awards." @DAZN_FR 🇮🇹🧤 pic.twitter.com/ZOqCwKkcMr