Η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε 2-0 του Σιάτλ, πήρε την πρωτιά και πέρασε στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων. Η Μποταφόγκο γνώρισε την ήττα από την Ατλέτικο, όμως βρέθηκε στην επόμενη φάση!

Η Παρί Σεν Ζερμέν με αλλαγές στη σύνθεσή της επικράτησε 2-0 του Σιάτλ, εκμεταλλεύθηκε την ήττα της Μποταφόγκο και πήγε στους «16» ως πρώτη στη βαθμολογία. Οι Παριζιάνοι χωρίς να ανεβάσουν την απόδοσή τους πήραν αυτό που ήθελαν, βγάζοντας παράλληλα αντίδραση στην ήττα από τους Βραζιλιάνους.

PSG take the lead!



Vitinha’s effort deflects in off Khvicha Kvaratskhelia; we think he meant it!



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #SEAPSG pic.twitter.com/tiahQ6YBxv — DAZN Football (@DAZNFootball) June 23, 2025

Στο 35ο λεπτό ο Κβαρατσχέλια με δυνατό σουτ πέτυχε το 1-0, ενώ στο 66' ο Χακίμι διαμόρφωσε το 2-0. Ο Ντουέ, ο οποίος έχασε αρκετές φάσεις θα μπορούσε να πετύχει και τρίτο γκολ, αλλά το σουτ έδιωξαν οι αμυντικοί του Σιάτλ πάνω στη γραμμή.

Σπίτι της η Ατλέτικο παρά τη νίκη επί της Μποταφόγκο

Πρόωρα και άδοξα έληξε η εμπειρία της Ατλέτικο Μαδρίτης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οι Ροχιμπλάνκος γνώριζαν καλά πως αν ήθελαν να έχουν ελπίδες πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων έπρεπε να πάρουν νίκη με τρία γκολ διαφορά απέναντι στην Μποταφόγκο. Οι ψυχωμένοι Βραζιλιάνοι ωστόσο είχαν διαφορετικά σχέδια, τους κράτησαν στο... 1-0 και - λόγω τριπλής ισοβαθμίας! - τους έστειλαν σπίτι τους, να παρακολουθήσουν από εκεί τη συνέχεια τη διοργάνωσης, όσο οι ίδιοι πανηγύριζαν τη σπουδαία πρόκριση.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης πάντως το πάλεψε από την αρχή μέχρι το τέλος και προσπάθησε να κάνει το μίνι θαύμα κόντρα σε μια Μποταφόγκο που αμυνόταν με την ψυχή της. Το γκολ για την ομάδα του Σιμεόνε ήρθε αργά, στο 87' με τον Γκριεζμάν, και ο αποκλεισμός δεν αποφεύχθηκε.