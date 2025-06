Ο Κενάν Γιλντίζ πήρε από το... χεράκι τη Γιουβέντους και της έδωσε νωρίς σημαντικό προβάδισμα απέναντι στην Ουιντάντ για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

Είναι το μέλλον, αλλά κυρίως και το παρόν της Γιουβέντους ο Κενάν Γιλντίζ και φροντίζει να το υπενθυμίζει συχνά. Ο 20χρονος Τούρκος μπήκε εξαιρετικά στο παιχνίδι απέναντι στην Ουιντάντ για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και... πρόλαβε να σκοράρει δύο τέρματα μέσα τα πρώτα 15 λεπτά του ματς. Αρχικά, στο 6', εκτέλεσε εξαιρετικά για το 1-0 μέσα από την περιοχή και μερικά λεπτά αργότερα «κεραυνοβόλησε» έξω από αυτή, στέλνοντας την μπάλα στο... παραθυράκι και δίνοντας αέρα δύο τερμάτων στους Μπιανκονέρι. Στη συνέχεια, οι Μαροκινοί μείωσαν σε 2-1.

